Benito Mussolini resta, almeno per un altro po’ di tempo, cittadino onorario di Asti e prosegue una polemica che si trascina da mesi. Nella seduta di ieri sera del consiglio comunale, infatti, non è stato approvato l’ordine del giorno del centrodestra che governa la città. Erano richiesti 22 voti (maggioranza qualificata) e ce ne sono stati solo 17.

«Clamoroso al Cibali - commenta il sindaco, Maurizio Rasero con la locuzione usata 60 anni fa a indicare il sorprendente successo del Catania sull’Inter in una partita di calcio di serie A nello stadio etneo - in consiglio comunale, abbiamo assistito ad un evento che ha dell’incredibile. Un’amministrazione di centrodestra ha presentato una pratica per revocare la cittadinanza a Benito Mussolini. La maggioranza con i suoi 17 voti non ha ricevuto il supporto da nessuno degli 11 consiglieri di minoranza presenti».

Secondo il sindaco alla minoranza non piaceva il testo nella parte in cui vengono «condannati tutti i totalitarismi compreso il comunismo». Ma i gruppi di minoranza replicano: «Mancava tutto il gruppo di Fratelli d’Italia e il numero dei consiglieri presenti era altalenante e, soprattutto, la maggioranza silenziosa e in evidente imbarazzo. Eppure l’argomento era noto. Dopo oltre sei mesi - proseguono i consiglieri delle opposizioni - è stata prodotta una pratica, arricchita da un emendamento che lascia molti dubbi storici e politici e che è apparsa, da subito, un tentativo di cambiare discorso per non creare tensioni all’interno della maggioranza». La minoranza quindi ha proposto un emendamento, che è stato respinto.