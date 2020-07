La sindrome da accento straniero è rara ma già conosciuta: nel mondo si sono registrati 115 casi. Molto più raro però è che ne sia affetto qualcuno che non ha subito lesioni all’emisfero sinistro del cervello (quello che regola il linguaggio) ma al destro: in letteratura si conoscono solo tre casi.

Ora si aggiunge quello del Bergamasco che non parla alcuna lingua slava ma che si è risvegliato con il nuovo accento che non ha perso nemmeno con l’aiuto di una logopedista. Due sono le scoperte fatte dal team di esperti che si è occupato del suo caso. «Innanzitutto - ha spiegato la neuropsicologa Lorella Algeri - si è scoperto che l’accento è un aspetto dissociato da altre abilità del linguaggio. Non si spiegherebbe altrimenti come mai il paziente abbia intatte tutte le proprietà del linguaggio ad eccezione appunto della cadenza».