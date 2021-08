Nonostante il divieto delle autorità cittadine, diversi cortei di dimostranti no vax (Querdenker, come si chiamano in Germania) hanno attraversato ieri la città di Berlino cercando di violare i blocchi della polizia per raggiungere il centro e in particolare il Regierungsviertel, il quartiere del governo dove si trova il Bundestag. In 600 sono stati fermati, ha riferito il portavoce della polizia Thilo Cablitz a Rbb.