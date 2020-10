«La situazione a Berlino è sotto controllo, anche se il Governo di Angela Merkel ha introdotto una serie di nuove restrizioni per arginare i contagi». Lisa Landi, manager in una società di consulenza nella capitale tedesca, spiega che nella città è tornato un clima di preoccupazione che non si respirava da tempo. Da quando cioè, negli scorsi mesi, era stata adottata una serie di provvedimenti restrittivi, a seguito del picco delle infezioni.

Ora il quadro è tornato a preoccupare e si vogliono mettere le mani avanti per arginare quanto più possibile l’incidenza del virus. Ciononostante «non vi sono restrizioni di spostamento nei diversi quartieri» e il Comune si è espresso contro il divieto di alloggio già introdotto in alcuni Länder per le persone provenienti da altre regioni maggiormente a rischio contagio. Insomma, misure di contenimento ma niente allarmismi. Semmai «le proteste di piazza contro i provvedimenti anti-COVID che si concentrano nei weekend hanno creato qualche grattacapo alle autorità comunali». Queste, in realtà, non hanno mai bloccato le dimostrazioni, ma la presenza di decine di migliaia di persone - in gran parte senza mascherina e contrarie a ogni provvedimento di tutela sanitaria - ha costretto le stesse autorità a intervenire, anche tramite le forze di polizia esacerbando un clima già teso.

Ieri, intanto, i contagi in tutto il Paese sono stati nuovamente da record: 6.638 nelle ultime 24 ore - e altri 33 decessi - il livello più alto registrato da marzo. Già mercoledì la tendenza all’aumento delle infezioni aveva costretto la cancelliera tedesca a dare un giro di vite. Nelle regioni con un numero significativo di contagi le feste private sono state limitate a dieci partecipanti e a massimo due nuclei familiari mentre proprio a Berlino e a Francoforte, l’apertura degli esercizi pubblici è stata limitata alle 23 (co n riapertura alle 6 del mattino). In questo ambito, oltre a colpire la categoria degli esercenti e dei ristoratori, prosegue Landi, «la gente è anche costretta a farsi carico di altre rinunce, come quella di poter consumare alcolici, la cui vendita, dopo quell’ora, risulta vietata».

Dieci giorni di tempo

La cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Länder si sono dati una decina di giorni per riconsiderare il da farsi. Tenuto conto della curva di crescita «talvolta molto ripida», ha detto il capo del Governo, in alcune zone del Paese saranno introdotte «limitazioni nei contatti tra le persone laddovele nuove infezioni superano i 50 contagi per 100.000 abitanti. E questo sia in pubblico sia in privato».

E a Berlino? «Da una settimana circa, per le piccole attività - nei bar, ristoranti e negozi in particolare - sono stati affissi più cartelli per il distanziamento sociale e più avvisi per effettuare la profilassi sanitaria», continua Landi. Si è alzata la guardia. «Alcuni esercizi pubblici - inoltre - hanno limitato gli spostamenti interni ai locali con segnalazioni ad hoc eccetera». Ma se «per quanto riguarda l’uso dei mezzi pubblici cittadini non si notano grandi differenze rispetto alle scorse settimane permane l’obbligo dell’uso della mascherina e il divieto agli assembramenti: misura che comunque spesso - va detto - non viene rispettata quando le persone si spostano».

Multa di 50 euro

«Per chi viene pizzicato senza mascherina, la multa ammonta a cinquanta euro». L’obiettivo di fondo è quello, come detto, di rispondere con tutti i mezzi a disposizione - ma con la dovuta sobrietà - ai timori di una seconda ondata pandemica. Le imprese a Berlino come vivono questo periodo? «La maggior parte delle persone attive negli uffici lavora ancora in smart working. Quasi tutte le aziende, qui, hanno adottato - ormai da mesi - la Kurzarebeit (il lavoro a tempo ridotto), mentre lo Stato è intervenuto con contributi di sostegno, anche importanti, che hanno fatto la differenza».

Attualmente, chiosa Landi, nella capitale tedesca «la situazione sta poco a poco tornando alla normalità: «Da settembre il lavoro nelle aziende è tornato in buona parte al regime pre-pandemia. Da questo punto di vista, almeno a Berlino, le cose sono andate meglio del previsto». Ma ora, in Germania, sono state adottate regole diverse anche per gli spostamenti nei diversi Länder. A mali estremi, estremi rimedi.

L’avviso che chi non indossa la mascherina sui mezzi pubblici è sanzionabile di 50 euro di multa. ©LL

