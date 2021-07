Nel consiglio dei ministri di oggi a Berlino si è deciso di prolungare al 10 settembre il regolamento sulla quarantena per chi entra in Germania da zone a rischio, originariamente in scadenza a fine luglio: lo ha reso noto la vice-portavoce del governo Martina Fiez. Per chi è completamente vaccinato (cioè a partire dal quindicesimo giorno dopo la seconda dose) la quarantena al rientro da zone a rischio variante può essere ridotta rispetto ai 14 giorni previsti per chi invece non è testato, vaccinato o non può dimostrare di avere già contratto il virus.