Lo scrive l’ex premier in una dichiarazione depositata al presidente del collegio, spiegando che «non posso quindi accettare questa decisione» e affermando che «si proceda, dunque, in mia assenza alla celebrazione di un processo» che definisce «ingiusto».

«L’ipotesi di sottopormi ad un’ampia ed illimitata perizia psichiatrica da parte del Tribunale - scrive Berlusconi nella dichiarazione depositata oggi, tramite i suoi legali, al presidente del collegio della settima penale Marco Tremolada - dimostra, per ciò che ho fatto nella vita in molteplici settori fra cui l’imprenditoria, lo sport e la politica, un evidente pregiudizio nei miei confronti e ben mi fa comprendere quale sarà anche l’esito finale di questo ingiusto processo».

Proprio ieri pomeriggio i giudici hanno conferito l’incarico ad un collegio di periti, dopo aver disposto la perizia medico legale l’8 settembre a seguito di un’altra istanza di legittimo impedimento per motivi di salute da parte dell’ex premier. E hanno dato tempo agli esperti fino al 5 novembre per stabilire se le condizioni di salute, anche psichiche, di Berlusconi gli consentano o meno di partecipare al processo Ruby ter in cui è imputato per corruzione in atti giudiziari con altre 28 persone, tra cui molte «olgettine» accusate anche di falsa testimonianza.