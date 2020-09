(Aggiornato alle 22.22) Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. L’ex premier italiano e leader di Forza Italia si trova in isolamento ad Arcore. Una breaking news che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo. Rientrato ieri dalla villa della figlia in Provenza, l’ex premier si trova ora in isolamento nella sua villa in Lombardia, ma continua a lavorare. «Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia», sono le sue prime parole dopo il contagio, durante uno zoom privato con il movimento femminile di Forza Italia, Azzurro donne.

La notizia, diffusa a Milano e subito confermata da Forza Italia, ha provocato un’ondata di messaggi di pronta guarigione dai leader degli altri partiti italiani. Ma, al di là degli auguri e delle tante dichiarazioni rassicuranti, in ambienti di Forza Italia affiora anche un po’ di preoccupazione sulla salute dell’ex premier. Il Cavaliere, che a fine mese compierà 84 anni, sin dal primo momento ha però rassicurato i suoi, precisando che continuerà a intervenire nel dibattito pubblico anche da casa.

Nel giorno del ricovero di Flavio Briatore, il 25 agosto, lo stesso Cavaliere s’era sottoposto al tampone, dopo l’incontro tra i due in Sardegna, test che aveva dato esito negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e riprese il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. In queste ore s’è saputo che sin dall’inizio della pandemia, il Presidente azzurro, con cadenza settimanale, ha controllato il suo stato di salute.

Berlusconi «è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali», ha spiegato all’agenzia Adnkronos Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano. «Tale controllo - evidenzia Zangrillo, che è medico curante dell’ex premier italiano - era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna».

Positivi sono risultati anche due figli di Berlusconi: Barbara ha avvertito sintomi che sono durati un paio di giorni.

