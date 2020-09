(Aggiornato alle 23.45) - «Nonostante la carica virale record, mi sto riprendendo. Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista». A dirlo è stato lo stesso ex premier italiano Silvio Berlusconi in collegamento telefonico questa sera prima con la presidente del gruppo parlamentare al Senato, Anna Maria Bernini, durante la riunione dei rappresentanti di Forza Italia a Palazzo Madama, e poi - sempre telefonicamente - anche in un comizio partitico in Valle d’Aosta.

Il (quasi) 84.enne Cavaliere è risultato positivo al coronavirus mercoledì scorso e con lui anche i figli Luigi e Barbara. Di ieri invece la notizia che anche la primogenita Marina è positiva al virus. «Voglio fare campagna elettorale l’ultima settimana - ha asserito infine l’ex premier riferendosi alle elezioni regionali - perché temo l’astensione e perché dobbiamo sconfiggere un Governo di incapaci». «Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è grande. E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che diceva a chi non voleva votare per il governo di Atene: “Chi non va a votare si merita un Governo di pericolosi incapaci”» ha concluso.

Il bollettino del suo medico, Alberto Zangrillo, parla di condizioni in miglioramento. «Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole - si legge -. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti». «Questa, nella fase patologia conclamata, è una malattia sicuramente insidiosa, contro cui non bisogna pensare di avere vinto prima del tempo. È assolutamente fondamentale monitorare la situazione dal punto di vista clinico ed ematochimico. E io credo che ogni ora che passa ci avvicina al risultato positivo della dimissione guarito», ha detto ancora Zangrillo in serata, ospite di #Cartabianca su Rai3, parlando delle condizioni di Berlusconi. «Ha avuto, come ho detto nei vari comunicati, un decorso auspicato, quindi sta reagendo molto bene alle terapie. Mi sono definito ottimista, e lo confermo, sta reagendo bene».

©CdT.ch - Riproduzione riservata