Dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani la scorsa notte a Baghdad in un attacco americano , oggi la Svizzera ha lanciato un appello alla calma. Berna ha esortato Iran e Stati Uniti ad evitare ogni «escalation».

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato che il Ministero degli esteri iraniano ha convocato il capomissione dell’ambasciata svizzera in Iran. Washington e Teheran non hanno rapporti diplomatici ed è Berna a curare gli interessi americani in Iran e quelli iraniani negli Usa.