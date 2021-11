Jeff Bezos, fondatore del colosso americano Amazon e uomo fra i più ricchi del mondo, promette nell’ambito della conferenza ONU COP26 di Glasgow, una donazione da 2 miliardi di dollari per ridare vita ai terreni «degradati» dal clima in Africa.

«Un totale di due terzi delle terre di tutta l’Africa è degradato, ma questa tendenza può essere invertita, ha aggiunto, notando come «ripristinare le terre possa migliorare la fertilità del suolo, far aumentare i raccolti, incrementare la sicurezza alimentare, rendere l’acqua più disponibile, creare lavoro e dare spinta alla crescita economica». Non senza sottolineare parallelamente il suo interesse sul fronte delle tecnologie «per la cattura del carbonio», viste come uno strumento di transizione (contestato da alcuni settori dell’ambientalismo) sulla strada di un futuro azzeramento delle emissioni a cui viene imputata la minaccia del cambiamento climatico.