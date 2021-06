Con un’abile mossa mediatica, Jeff Bezos ha annunciato che ci sarà anche lui nel primo volo turistico spaziale della navetta New Shepard, della sua società Blue Origin, previsto per il 20 luglio dal Texas. E per attirare ancor di più l’attenzione ha invitato pure il fratello minore Mark, «il mio migliore amico», professione pompiere. Il terzo turista in orbita sarà invece il vincitore di un’asta di beneficenza che ha già superato l’offerta record di 2,8 milioni di dollari e il cui incasso verrà devoluto a Club for the future, la fondazione creata da Blue Origin per incoraggiare le nuove generazioni negli studi scientifici.