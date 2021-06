«Fly me to the moon», cantava Frank Sinatra negli anni Sessanta. Ed è quello che augurano a Jeff Bezos, e non in senso metaforico, oltre centomila persone che hanno firmato petizioni affinchè Mr.Amazon, non solo vada nello spazio come previsto il 20 luglio, ma ci resti. «I miliardari non dovrebbero esistere - scrive uno dei firmatari su Change.org - né sulla Terra, né nello spazio ma, se dovessero decidere per quest’ultimo, dovrebbero restare lì».

Il 20 luglio Bezos andrà nello spazio con la navetta New Shepard di Blue Origin, altra società che ha creato in competizione con quelle di Richard Branson e Elon Musk, inaugurando l’era del turismo spaziale a 52 anni dal primo volo dell’uomo sulla luna. Il tycoon ha detto che è il suo sogno fin da bambino. L’equipaggio trascorrerà una decina di minuti a 100 chilometri dalla Terra, sperimentando la microgravità, per poi tornare indietro. Un viaggio per ora per super ricchi, visto che un posto per la navetta è stato venduto all’asta a 28 milioni di dollari. Con Bezos partirà il fratello Mark, anche lui imprenditore, e due passeggeri di cui non è stata ancora rivelata l’identità tra cui, appunto, quello che si è aggiudicato il biglietto milionario. La petizione più popolare contro Bezos è stata creata da una persona che si firma Ric G. e l’ha lanciata un paio di settimane fa per conto di «The Proletariat», il proletariato. Non sembra essere affiliato a nessun gruppo in particolare, probabilmente è solo una persona che vuole vedere il patron di Amazon dominare l’economia di un altro pianeta.