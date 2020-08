«Accetto la nomination alla presidenza degli Stati Uniti d’America»: pronunciando commosso la formula di rito, Joe Biden diventa formalmente il candidato del partito democratico per la Casa Bianca nella quarta ed ultima serata della convention di Milwaukee. Un traguardo che inseguiva da 33 anni, quando corse per la prima volta. «Se verrò eletto, rappresenterò tutti gli americani», ha affermato Biden, sottolineando che queste elezioni sono per l’anima dell’America. «Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l’America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scarica le colpe sugli altri, divide e semina odio. L’America è a un punto di volta, questa è un’elezione in grado di cambiare le storia, sono in gioco l’anima del Paese, la moralità, la scienza e la democrazia». Il discorso di Biden suggella quasi mezzo secolo di carriera politica iniziata quando fu eletto ad appena 29 anni senatore del Delaware, incarico mantenuto per 36 anni prima di passare alla Casa Bianca come vicepresidente di Barack Obama per due mandati.