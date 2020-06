«Possiamo vincere questa battaglia», ha esultato l’ex vicepresidente, invitando il tycoon ad «uscire dal suo bunker» e a farsi da parte: «Le sue politiche fomentano rabbia e divisioni e non sono la risposta che serve al Paese in questo momento di eccezionali difficoltà». Altro che «missione compiuta», dunque, il messaggio che Trump vorrebbe passasse nell’opinione pubblica: «Questo Paese chiede a gran voce una nuova leadership ora, una leadership che unisca e promuova la riconciliazione».

I numeri sembrano al momento dalla parte dell’ex vicepresidente e braccio destro di Barack Obama, saldamente in testa nei sondaggi. Mentre i consensi di Trump sembrano inevitabilmente risentire delle conseguenze della pandemia e delle proteste razziali esplose in tutto il Paese.

Ma la strada è ancora lunga e piena di ostacoli, e Biden sa bene che Trump è pronto a tutto pur di non passare alla storia come presidente di un solo mandato. Dunque, la parola d’ordine per i democratici è prudenza, anche se in base al sito specializzato RealClearPolitics, che elabora una media dei principali sondaggi, l’ex vicepresidente è avanti di oltre sette punti col 49,3% delle preferenze degli elettori. E la rilevazione dell’ultim’ora della Cnn vede Biden al 51% con ben dieci punti di vantaggio su Trump.