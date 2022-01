Biden: «Alle presidenziali del 2024 con Kamala Harris»

«La vicepresidente Kamala Harris correrà di nuovo con me alle presidenziali del 2024». È la dichiarazione che il presidente americano Joe Biden ha rilasciato tentando di fugare le voci relative ad alcuni malumori all’interno della squadra presidenziale alla Casa Bianca.

La Harris avrebbe infatti manifestato della frustrazione per il suo ruolo nell’azione di governo, ritenendolo limitato. Il presidente ha quindi espresso soddisfazione nell’operato della vice, in particolare quello attuato per la promozione delle leggi che proteggono il diritto di voto.