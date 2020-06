L’antipatia per il tycoon è un fattore trainante per molto elettori di Biden (63%), solo il 31% dice di essere motivato in prima battuta dall’entusiasmo per il vice di Obama. Nello stesso tempo, il 62% dei fan di Trump dice di sostenerlo senza entusiasmo. Un altro dato interessante: solo il 18% degli intervistati afferma che qualcuno della sua famiglia ha partecipato alle proteste per la morte di George Floyd ma il 57% approva le manifestazioni, contro il 35% che non le condivide.