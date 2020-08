Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden continua ad essere avanti nei sondaggi in Wisconsin e in Pennsylvania, due Stati in bilico dove nel 2016 Donald Trump vinse con un margine sotto l’1%, primo repubblicano a riuscirci dagli anni ‘80. Secondo l’ultima rilevazione della Cbs, l’ex vicepresidente ha un vantaggio di 6 punti in entrambi gli Stati (48% a 42% in Wisconsin e 49% a 43% in Pennsylvania).