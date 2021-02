Ieri sera, nel suo primo discorso sulla politica estera, Joe Biden aveva messo in guardia Putin: «La diplomazia e l’America sono tornate. Sono finiti i tempi in cui subivamo le azioni ostili di Mosca, a differenza del mio predecessore ora non esiteremo ad alzare il prezzo», ha ammonito, chiedendo poi la liberazione immediata e senza condizioni di Alexey Navalny.