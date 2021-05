La Cina è sempre più nel mirino per la scarsa trasparenza sulle origini della COVID-19. Ad aumentare la pressione ora è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha chiesto all’intelligence di «raddoppiare i suoi sforzi per raccogliere e analizzare informazioni che potrebbero portarci più vicino ad una conclusione definitiva» sulle origini del virus e di fargli un rapporto «entro 90 giorni».

«Come parte di questo rapporto, ho chiesto di investigare su altre possibili aree d’indagine, comprese specifiche domande per la Cina», ha spiegato Biden, che ha chiesto di coinvolgere in questo sforzo i laboratori nazionali ed altre agenzie governative, mantenendo «completamente informato» il Congresso.

Quindi ha lanciato un appello alla comunità internazionale per aumentare le pressioni su Pechino: «Gli USA continueranno anche a lavorare con i partner che la pensano allo stesso modo nel mondo per premere sulla Cina perché partecipi ad una indagine internazionale completa, trasparente e basata sulle prove e affinché fornisca accesso a tutti i dati rilevanti e alle evidenze».

Biden ha chiesto un supplemento di indagini dopo aver ricevuto all’inizio di maggio un primo rapporto degli 007 senza un esito univoco. «Finora la comunità d’intelligence degli USA si è unita intorno a due probabili scenari», ossia il contatto umano con un animale contagiato o un incidente di laboratorio, «ma non ha raggiunto una conclusione definitiva», ha riferito. «Mentre due componenti nella comunità di intelligence tendono verso il primo scenario e uno verso il secondo - ciascuno con un livello di fiducia basso o moderato - la maggioranza non crede che ci siano sufficienti informazioni per valutare che uno sia più probabile dell’altro», ha detto.