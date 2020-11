USA 2020: tutti gli aggiornamenti sullo scontro tra Donald Trump e Joe Biden. Qui tutte le notizie, i commenti e le interviste sulle elezioni negli Stati Uniti. Il presidente attuale ha ottenuto 213 voti di grandi elettori mentre il candidato democratico è a quota 253 (270 quelli necessari). Rimane aperta la questione dei voti postali, ma la tendenza vede il presidente uscente favorito. In ballo anche la suddivisione dei seggi in Senato.

LA DIRETTA

08.17 - La contea di DeKalb, in Georgia, una grande roccaforte democratica appena fuori Atlanta, ha finito di contare le ultime schede elettorali del voto per posta. Lo riferisce la Cnn che assegna il vantaggio a Joe Biden su Donald Trump con l’83% dei consensi contro il 16% per un totale di 127.019 schede scrutinate. Continua invece il conteggio nella contea di Fulton, la più popolata in Georgia, con 14.000 schede ancora da contare.

05.16 - La campagna del presidente Trump sta considerando di intraprendere un’azione legale anche in Arizona e Nevada dove i voti sono ancora in fase di conteggio ma dove Biden appare attualmente in vantaggio, hanno detto alla CNN due fonti. «La strada di Trump verso la vittoria si è ridotto drasticamente, la campagna ha perseguito quindi una tattica su cui il presidente ha spesso fatto affidamento: il contenzioso», scrive la CNN. Oltre alla contestazione del risultato, la mossa porterà anche a guadagnare tempo per rallentare il conteggio negli Stati rimasti.

03.17 - Joe Biden si è impegnato, se verrà eletto, a rientrare nell’accordo di Parigi sul clima nel primo giorno della sua presidenza. Gli USA ne sono usciti formalmente il 4 novembre, dopo la disdetta decisa da Donald Trump. «Oggi l’amministrazione Trump ha ufficialmente abbandonato l’accordo di Parigi sul clima. Un’amministrazione Biden vi rientrerà in esattamente 77 giorni», ha twittato, riferendosi ai tempi tecnici per la riammissione dell’intesa.

IL PUNTO ALLE 02.00 - Il candidato democratico alla presidenza Joe Biden guida la corsa alla Casa Bianca con 253 voti di grandi elettorali. Il presidente in carica Trump ne ha 213. Il vantaggio di Trump in Georgia si è ridotto a circa 47.000 voti mentre continuano a essere conteggiati altri voti nella contea di Fulton, sede di Atlanta. La campagna di Trump ha intanto intentato una causa per fermare il conteggio dei voti in Georgia, ha fatto sapere un funzionario.

01.50 - In Georgia, il vantaggio del presidente Trump si è ridotto man mano che si continuano a contare i voti nella contea di Fulton, ha detto Wolf Blitzer della CNN. «Il vantaggio di Trump si è ridotto a 47 mila voti. Trump ha così il 49,9%, mentre Biden ha il 48,9%. Continua a diventare sempre più piccolo quel vantaggio».

01.23 - Dopo Michigan e Pennsylvania, la campagna di Donald Trump ha presentato ricorso elettorale in un terzo Stato, la Georgia, per sospendere il conteggio dei voti. Lo riporta l’agenzia AP. Oltre ai ricorsi nei tre Stati, il presidente ha anche chiesto il riconteggio dei voti in Wisconsin. Il conteggio dei restanti voti della Georgia, nella contea di Fulton, sarà concluso nella nottata: lo ha comunicato nel frattempo il responsabile elettorale locale.

00.00 - Gli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) - che vigila sulle elezioni nei Paesi membri -, hanno detto che durante le elezioni USA non ci sono stati brogli. Il capo della missione OSCE negli Stati Uniti, Michael Georg Link, ha invece accusato Donald Trump di «danneggiare» la fiducia degli elettori con accuse infondate di irregolarità.

22.57 - «È frode. Stanno facendo scempio del processo elettorale in questo Paese». Lo ha detto Eric Trump, figlio di Donald Trump, parlando a Philadelphia per un aggiornamento insieme con Rudy Giuliani sullo stato delle cause legali lanciate contro il conteggio dei voti in alcuni Stati, e puntando quindi il dito contro il campo democratico.

22.18 - Joe Biden vince anche in Michigan e sale a quota 253 grandi elettori, contro i 213 di Trump. Il candidato dem ha dichiarato: «È chiaro che vinceremo abbastanza stati per ottenere i 270 voti elettorali per vincere». Biden ha poi aggiunto: «Non sono qui per dichiarare che abbiamo vinto ma per dirvi che quando il conteggio sarà finito riteniamo che saremo noi i vincitori». Il candidato dem ha poi detto: «Ieri è stato provato ancora una volta che la democrazia è il cuore di questa nazione. Anche in tempo di pandemia ha votato un numero di americani senza precedenti. Se mai se ne sia dubitato, non si abbiano più dubbi: qui il potere è nelle mani del popolo ed è il popolo che determina chi è il presidente degli Stati Uniti». Biden ha concluso: «Non ci saranno stati rossi o stati blu quando vinciamo. Ci saranno gli Stati Uniti d’America».

22.02 - La campagna di Donald Trump ha dichiarato vittoria in Pennsylvania, uno degli stati chiave dal quale non è ancora emerso un vincitore e dove è ancora in corso lo scrutinio.

21.26 - La campagna di Donald Trump avvia una azione legale anche in Pennsylvania per i voti nello Stato, uno di quelli chiave nella conquista alla Casa Bianca.

20.20 - La campagna di Donald Trump presenta un’azione legale per sospendere il conteggio dei voti in Michigan fino a che non sarà garantito allo staff un significativo accesso allo scrutinio. Lo annuncia Bill Stepien, il manager della campagna di Trump.

20.18 - Joe Biden ha vinto lo Stato del Wisconsin (10 grandi elettori), secondo le proiezioni della CNN.

19.24 - Joe Biden ha battuto Obama, divenendo il candidato più votato di sempre. L’ex presidente nel 2008 ha conquistato 69.498.516 voti, affermandosi come il candidato che ne ha raccolti di più nella storia delle presidenziali americane. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden ha già raccolto 69.589.840 voti, superando il suo ex capo. Biden è attualmente in testa su Donald Trump per il voto popolare, con il presidente che finora ha incassato 66.706.923 voti.

19.20 - La campagna di Donald Trump denuncia irregolarità in diverse contee del Wisconsin e annuncia che il presidente potrebbe richiedere il riconteggio delle schede e farlo «immediatamente».

«Ci sono indicazioni di irregolarità in alcune contee del Wisconsin che sollevano seri dubbi sulla validità del risultato», afferma Bill Stepien, il manager della campagna di Trump.

18.00 - Al momento Biden sembra messo meglio di Trump per quanto riguarda il numero di grandi elettori: stando ai grandi network americani, il candidato dem sarebbe in vantaggio per 238 a 213. Fra gli Stati in bilico, Biden è avanti in Nevada, Michigan e Wisconsin: in caso di vittoria in questi stati avrebbe altri 32 grandi elettori. In questo caso raggiungerebbe la soglia dei 270 grandi elettori. Trump ha però aumentato il suo vantaggio in Pennsylvania (20 gradi elettori) e il risultato in Michigan è tiratissimo, con ancora migliaia di voti da contare.

17.06 - «Siamo fiduciosi sul fatto che Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti». Lo afferma Jen O’Malley Dillon, il manager della campagna dell’ex vicepresidente.

«Donald Trump rischia una sconfitta imbarazzante se ricorre alla Corte Suprema per le elezioni», ha aggiunto la campagna di Biden.

16.53 - Stando a quanto riportato da La Repubblica, Twitter avrebbe censurato il post di Ben Wikler, politico democratico del Wisconsin. Il tweet annunciava, prematuramente, la vittoria di Biden nello Stato grazie all’arrivo dei risultati di Green Bay e Kenosha.

15.55 - Secondo lo US Elections Project, sono 160 i milioni di americani che si sono recati alle urne, il 66,9% degli aventi diritto, contro il 59,2% del 2016.

15.49 - Wisconsin e Michigan potrebbero essere assegnati a Biden entro le 18 ora svizzera, in Georgia si dovrebbe sapere qualcosa fra mercoledì sera e giovedì mattina, mentre i tempi si confermano lunghi per il Nevada. Lo staff del candidato democratico, intanto, si mostra fiducioso: «Le cose si stanno muovendo in nostro favore».

15.32 - Joe Biden sorpassa Donald Trump in Michigan (16 grandi elettori). Lo riporta la CNN: il candidato democratico è al 49,3% contro il 49,1% del presidente.

15.18 - Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, recupera terreno in Michigan. Secondo gli ultimi dati della CNN è al 48,9%, solo mezzo punto dietro a Donald Trump (49,4%). I 16 grandi elettori dello Stato sono cruciali per la vittoria finale.

14.25 - Donald Trump è avanti in Pennsylvania di quasi 700 mila voti. Le possibilità di Joe Biden di vincere in questo Stato dipendono dalla percentuale di oltre 1,4 milioni di voti anticipati non ancora scrutinati che riuscirà ad aggiudicarsi. Finora il candidato democratico ha prevalso nel voto anticipato 78% a 21%, secondo il segretario di stato statale. Se l’ex vicepresidente vincerà le oltre 1,4 milioni di schede che mancano all’appello con la stessa percentuale, dovrebbe riuscire a superare il divario che lo separa dal presidente.

IL PUNTO ALLE 14.00 - In attesa del conteggio dei voti in alcuni Stati chiave, al momento il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio con 238 elettori conquistati, mentre Donald Trump finora può contare su 213. Ecco come sono ripartiti in base agli Stati già attribuiti. Trump conta al momento 213 grandi elettori: Alabama (9) Arkansas (6) Florida (29) Idaho (4) Indiana (11) Iowa (6) Kansas (6) Kentucky (8) Louisiana (8) Mississippi (6) Missouri (10) Montana (3) Nebraska (4) North Dakota (3) Ohio (18) Oklahoma (7) South Carolina (9) South Dakota (3) Tennessee (11) Texas (38) Utah (6) West Virginia (5) Wyoming (3). Joe Biden invece conta 238 grandi elettori: Arizona (11) California (55) Colorado (9) Connecticut (7) Delaware (3) District of Columbia (3) Hawaii (4) Illinois (20) Maine (3) Maryland (10) Massachusetts (11) Minnesota (10) Nebraska (1) New Hampshire (4) New Jersey (14) New Mexico (5) New York (29) Oregon (7) Rhode Island (4) Vermont (3) Virginia (13) Washington (12). Questa invece la fotografia della situazione negli Stati in bilico, non ancora assegnati: Alaska (3): Trump avanti con un larghissimo vantaggio; Georgia (16): Trump avanti di 2 punti circa; Michigan (16): Trump avanti di circa 4 punti; Pennsylvania (20): Trump in netto vantaggio; Nevada (6): testa a testa; North Carolina (15): testa a testa; Wisconsin (10): testa a testa; Maine (1): testa a testa.

13.50 - In Nevada non saranno pubblicati altri risultati delle presidenziali americane fino a domani. Lo ha annunciato, riferisce Abc News online, il distretto elettorale affermando che finora sono stati conteggiati i voti anticipati, quelli espressi nel giorno delle elezioni e le votazioni per posta. Ciò significa che le schede per corrispondenza ricevute il giorno delle elezioni, quelle che saranno ricevute la prossima settimana e le schede provvisorie non sono state ancora conteggiate. Con l’86% dei voti attesi in Nevada, il candido democratico Joe Biden ha attualmente un vantaggio molto limitato nello Stato, con meno di 8 mila voti, secondo le proiezioni di Abc News.

12.40 - Secondo le proiezioni, i democratici mantengono la maggioranza alla Camera, senza però ampliarla come auspicavano, mentre la corsa è più serrata al Senato. In ballo ci sono 35 dei 100 seggi, dove attualmente ce ne sono 53 repubblicani e 47 democratici (compresi due indipendenti, entrambi però affiliati al caucus democratico): per ottenerne la maggioranza (51), i democratici dovrebbero vincere altri quattro seggi; sarebbero sufficienti tre se Biden entrasse alla Casa Bianca. Alla Camera, la maggioranza è dei democratici, 232 a 197: delle 35 poltrone in palio col voto di ieri, 23 sono al momento dei repubblicani e 12 dei democratici.

IL PUNTO ALLE 12.00 - I risultati ancora indefiniti in alcuni Stati importanti rendono il risultato ancora ignoto. Gli sviluppi da tenere particolarmente sotto controllo sono quelli in Nevada, in Wisconsin - dove Biden ha ricevuto una spinta in base agli ultimi risultati - , in Georgia e in North Carolina. Per Michigan e soprattutto per la Pennsylvania bisognerà avere pazienza. Biden sembra comunque favorito in base ai grandi elettori (in totale 538, necessari 270 per diventare presidente): Trump ne ha ottenuti per ora 213, mentre Biden è a quota 238.

11.10 - Il candidato democratico supera il presidente in carica nel Winsconsin. Con l’89% dei voti scrutinati Biden è al 49,3% contro il 49% di Trump.

IL PUNTO ALLE 11.00 - Anche se le proiezioni presentano per ora Biden in vantaggio, gli Stati chiave si annunciano a favore del presidente uscente. Pennsylvania (20), Michigan (16), Georgia (16), Carolina del Nord (15) sono l’ago della bilancia. Se qui il vantaggio di Trump fosse confermato, supererebbe la soglia dei 270 grandi elettori necessari per la vittoria, confermandosi quale inquilino della Casa Bianca. Rimane aperta la questione dei voti postali, ma la tendenza vede il presidente uscente favorito.

10.07 - La dichiarazione di Donald Trump è stata «scandalosa e senza precedenti». Lo afferma la campagna di Joe Biden commentando le parole del presidente sullo spoglio elettorale. «È scandalosa perché è uno sforzo di strappare ai cittadini americani i loro diritti democratici. È senza precedenti perché mai nella storia un presidente ha cercato di soffocare la voce degli americani in un’elezione nazionale», spiega la campagna di Biden. «Se il presidente deciderà di dar seguito alla sua minaccia, abbiamo squadre legali pronte a resistere al suo tentativo», è stato aggiunto.

10.05 - In Pennsylvania restano da contare 1,5 milioni di voti su 2,5 milioni espressi. Lo riporta la Cnn. Filadelfia, una delle maggiori città dello Stato, non avrà un numero aggiornato sulle schede elettorali per posta fino alle 9 di oggi (le 15 in Svizzera), secondo funzionari impegnati nel processo elettorale citati dalla Cnn. Situazione analoga a Pittsburgh.

09.36 - La deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez, appena rieletta, attacca le «premature» affermazioni di Donald Trump su una sua presunta vittoria definendole «illegittime, pericolose ed autoritarie». «Contiamo i voti e rispettiamo i risultati», scrive su Twitter.

09.27 - Joe Biden vince in Maine, secondo le proiezioni dell’Associated Press.

09.22 - Anche Facebook, oltre a Twitter, ha segnalato con un flag un post di Donald Trump in cui annunciava una «grande vittoria». «Il conteggio dei voti è ancora in corso - si legge nella segnalazione apposta da Facebook -, il vincitore non c’è ancora». Segnalato anche lo streaming della dichiarazione di Trump alla Casa Bianca: «I risultati finali potrebbero essere diversi dal conteggio iniziale - si legge - lo spoglio andrà avanti per giorni o settimane».

IL PUNTO ALLE 09.00 - L’Election Night negli Usa si chiude senza un vincitore ufficiale, in attesa che in alcuni Stati chiave vengano contati nei prossimi giorni le schede arrivate per posta. «Dobbiamo essere pazienti e aspettare che tutti i voti vengano contati», ha commentato Joe Biden, dicendosi fiducioso su una sua vittoria. Ma Donald Trump non ci sta, e lo ha fatto capire chiaramente presentandosi poco dopo le due del mattino (le 8.30 in Svizzera) ai circa 250 sostenitori invitati alla Casa Bianca: «Ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, siamo di fronte a risultati fenomenali», ha esultato. A questo punto dello scrutinio Biden appare leggermente in vantaggio sul fronte del conteggio dei grandi elettori, ma tra gli Stati chiave per il momento è riuscito a vincere solo l’Arizona (ma il risultato è contestato da Trump) e a conquistare la Virginia. Il presidente invece ha strappato la Florida, l’Ohio, l’Iowa e ha mantenuto il Texas. Dalle proiezioni è poi avanti in Georgia e in tutti gli Stati dove si conteranno ancora i voti, con la prospettiva di ricostruire quel «red wall» che già lo ha fatto vincere nel 2016. L’incognita è proprio quella dei voti per posta che in alcuni di questi Stati potrebbero ribaltare il risultato, essendo tradizionalmente più favorevoli ai democratici. Sul fronte del voto per il rinnovo del Congresso, i democratici mantengono la maggioranza alla Camera, mentre per il controllo del Senato è testa testa.

08.15 - «Non è finita fino a che ogni voto non sarà contato», ha affermato Nancy Pelosi, la speaker della Camera, riferendosi alle elezioni.

08.04 - Il presidente Usa Donald Trump in vantaggio di 1,4 punti percentuali in Carolina del Nord. Quando sono stati scrutinati il 94% dei voti, Trump ha il 50,09% dei voti contro il 48,69% di Joe Biden, secondo i media americani.

07.44 - Donald Trump ha vinto quattro dei cinque voti elettorali del Nebraska, mentre Joe Biden ne ha vinto uno. Lo scrive l’Ap.

07.37 - Joe Biden è proiettato verso la vittoria nel cruciale collegio elettorale 2 del Nebraska, dove con l’85% dei voti scrutinati, ha 10 punti di vantaggio su Donald Trump. Il Nebraska è diviso in tre collegi elettorali, ognuno dei quali sceglie il proprio grande elettore, a differenza degli altri Stati dove il vincitore del voto popolare si assicura tutti i grandi elettori.

IL PUNTO ALLE 07.30 - Sembra che il «Superbowl» della politica americana si deciderà ai tempi supplementari. La «notte elettorale» non è stata sufficiente per decretare un chiaro vincitore. Entrambi i candidati, Donald Trump e Joe Biden, poco prima delle 07.00 (ora Svizzera) di questa mattina si sono detti fiduciosi. «Siamo sulla buona strada per vincere questa elezione», ha affermato Biden in un breve discorso, mentre il Tycoon dalla Casa bianca twittava: «Siamo in grande vantaggio». Ma non solo. Trump nel medesimo tweet (poi parzialmente oscurato da Twitter) ha aggiunto: «Stanno provando a rubare questa elezione, non glielo permetteremo». Toni accesi, dunque, in una sfida che potrebbe andare avanti per ore, se non addirittura dei giorni. A mancare all’appello sono essenzialmente i risultati definitivi di diversi Stati chiave, dove la corsa tra i due candidati resta «too close to call»: Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Arizona. Ufficialmente nessuno Stato, finora, è stato «soffiato» all’avversario. Va però detto che, secondo i risultati parziali, Trump è in vantaggio in diversi Stati chiave come la Pennsylvania o il Wisconsin. I democratici, però, possono ancora sperare che a fare la differenza (e quindi portare alla rimonta) siano i cosiddetti «voti anticipati», i cui risultati arriveranno solo nelle prossime ore, forse giorni.

06.45 - Dopo diverse ore di silenzio, entrambi i candidati si sono espressi per la prima volta sulla base dei primi risultati, lanciando messaggi positivi al proprio elettorato. Biden ha affermato: «Siate fiduciosi, vinceremo. Sapevamo che ci sarebbe voluto del tempo, non spetta a me o a Donald Trump dare il risultato, è una decisione che spetta al popolo americano». Dal canto suo, Trump, tramite twitter, ha replicato: «Siamo in grande vantaggio, ma stanno provando a rubare le elezioni. Non glielo lasceremo fare».

06.40 - Il presidente statunitense Donald Trump ha vinto il Texas, secondo le proiezioni di Fox. In palio c’erano 38 grandi elettori. Il tycoon si aggiudica anche il Montana, secondo le proiezioni dell’Associated Press.

06.19 - Secondo la CNN Joe Biden dovrebbe tenere un discorso a breve.

IL PUNTO ALLE 06.00 – In molti lo avevano previsto: sono ormai giunte le 06.00 (ora Svizzera), e ancora non è chiaro chi vincerà. Finora, essenzialmente, entrambi i candidati hanno vinto dove gli analisti si attendevano che vincessero. Nessuna sorpresa, nessuno Stato “rubato” all’avversario (e forse questo è un segnale poco incoraggiante per Biden visto il risultato del 2016). Ad ogni modo, ora restano i cosiddetti “swing states”, nei quali i risultati parziali sembrano però sorridere al presidente Donald Trump. Il Tycoon si trova in testa in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio e Florida. Solo per citarne alcuni. Sembra invece che Biden riuscirà a “strappare” l’Arizona ai repubblicani. Ancora nessun media americano, però, si è sbilanciato sulla base delle proprie proiezioni. Insomma, è ancora troppo presto per “la chiamata” che tutti attendono. E se chi è restato sveglio tutta la notte per conoscere il risultato è rimasto deluso, è meglio che si armi di pazienza: secondo alcuni analisti potrebbe volerci ancora qualche ora prima che arrivi “la chiamata”. L’unica certezza, attualmente, è che né Trump né Biden porteranno a casa una netta vittoria. Non a caso nessuno dei due candidati ha ancora avuto il coraggio di commentare i risultati parziali.

05.55 - Il presidente statunitense Donald Trump ha vinto il Texas, secondo le proiezioni di Fox. In palio c’erano 38 grandi elettori.

IL PUNTO ALLE 05.00 – A quest’ora, quattro anni fa, il risultato era ormai chiaro. Hillary si apprestava a pronunciare il suo discorso per concedere la vittoria a Donald Trump. Questa notte, invece, la corsa è più serrata che mai. Per chi si attendeva una «facile» vittoria per Joe Biden, però, i segnali non sono troppo incoraggianti. Si sta infatti consolidando sempre più la possibilità di una vittoria per Trump in Florida (che assegna 29 grandi elettori), dove precede lo sfidante di circa 400.000 schede con il 51.2% dei voti favorevoli. Inoltre, il presidente in carica è in vantaggio in Ohio (18 grandi elettori) con il 52.5% e in North Carolina (15 grandi elettori) con il 49.9% contro il 48.8% di Biden. Il vicepresidente di Obama, però, potrebbe strappare ai repubblicani l’Arizona (vinta da Trump nel 2016), dove è in testa con il 53,7% dei voti favorevoli. Finora, nessuno Stato è passato da un candidato all’altro rispetto ai risultati di quattro anni fa e nessuno dei principali media americani si è sbilanciato sulla possibile vittoria di uno dei candidati negli swing states. Insomma, la partita è più aperta che mai. Alle 05.00 chiudono i seggi in: California, Oregon, Washington e Idaho (Stati in cui il risultato dovrebbe essere scontato: i primi tre a Biden, l’Idaho a Trump).

Unica notizia quasi certa a questo punto della notte elettorale: i democratici conserveranno la maggioranza alla Camera. Ma anche in questo caso non si tratta di una sorpresa.

IL PUNTO ALLE 4.00 - Ancora nessun ribaltone negli Stati che contano per la corsa alla presidenza. Secondo le proiezioni dei principali media americani tutti gli swing states sono ancora “too close to call”. Secondo il New York Times, tra gli Stati chiave, Trump è avanti in Florida, Texas, Georgia, Michigan e Pennsylvania, mentre Biden è in vantaggio in North Carolina, Ohio e Minnesota. Da notare, però, che secondo i primi risultati (schede contate, non proiezioni) Trump è in vantaggio in Florida (che conta 29 grandi elettori) di quasi 400.000 voti.

Per le proiezioni dei NYT, Biden si è assicurato al momento 131 grandi elettori contro i 98 di Trump. Restano quindi 309 grandi elettori da assegnare. Secondo le proiezioni della CNN, invece, Biden può contare in questo momento su 89 grandi elettori, contro i 72 di Trump. Per Fox News, infine, a Biden vanno 129 grandi elettori, al Tycoon 109.

03.13 - Joe Biden vince in Colorado, secondo le proiezioni di Fox. Donald Trump invece vince in North Dakota e South Dakota, secondo le proiezioni dell’Associated Press.

03.09 - Donald Trump vince in Nebraska, Wyoming, Louisiana, secondo le proiezioni dei media americani.

03.07 - Joe Biden vince a New York e in New Mexico, secondo le proiezioni dei media americani. Lo Stato di New York ha 29 grandi elettori.

IL PUNTO ALLE 03.00 – Sono ormai passate un paio d’ore dai primi risultati e per il momento la parola chiave di questa notte elettorale sembra essere una sola: pazienza. Negli Stati il cui risultato è generalmente dato per scontato non ci sono state particolari sorprese. Secondo le proiezioni della CNN in questo momento Biden si è assicurato 30 grandi elettori, a fronte dei 42 assegnati a Trump. Ma si tratta di un dato che dice poco su quello che potrebbe essere il risultato finale. Nei cosiddetti “Swing States” (gli Stati chiave che solitamente decidono la partita), per il momento nessuno si è sbilanciato e il testa a testa fra i due candidati alla presidenza è serratissimo. Si pensi alla Florida, dove il “colore” continua, minuto dopo minuto, a cambiare dal rosso di Trump al blu di Biden. Al momento, nel “Sunshine State” il Tycoon nel conteggio delle schede è in leggero vantaggio (50.6%). In Texas, Stato tradizionalmente repubblicano, in questo momento ad essere in vantaggio è invece Biden con il 51% delle schede scrutinate in favore. In Georgia (altro importante Swing State), è avanti Trump con il 55.5% dei voti. In Ohio, invece, è Biden ad essere avanti con il 54.9%. Tutti gli swing states, però, restano “too close to call” per le proiezioni dei principali media americani. Insomma, negli Stati che conta la lotta fra i due è più serrata che mai e prima di avere qualche indicazione di come andrà a finire bisognerà attendere qualche ora.

02.37 - Donald Trump vince in Arkansas, secondo le proiezioni dell’Associated Press. L’Arkansas, lo stato di Bill Clinton, ha sei grandi elettori.

02.29 - Secondo le proiezioni della Cnn, Joe Biden è avanti negli Stati chiave dell’Ohio e del Michigan. In Ohio (18 grandi elettori) col 42% dei voti scrutinati Biden guida col 55,3% contro il 43,5% del presidente. In Michigan (16 grandi elettori) con l’1% dei voti scrutinati Biden è avanti con il 58,9% contro il 39,7% di Trump.

02.17 - Secondo le proiezioni della Cnn, Joe Biden è avanti in Pennsylvania e in Texas, dove finora sono stati scrutinati rispettivamente l’1% e il 10% delle schede. Testa a testa invece in Georgia, dove con il 10% dei voti scrutinati, i due candidati sono entrambi al 49,5%.

02.13 - Joe Biden vince l’Illinois e il Connecticut, secondo le proiezioni dei media americani.

02.12 - Donald Trump vince in Missouri, secondo le proiezioni di Fox. Il Missouri ha 10 grandi elettori.

02.09 - Joe Biden ha vinto in New Jersey (14 grandi elettori) e in Rhode Island (4), secondo le proiezioni dell’Ap.

02.06 - Donald Trump vince il South Carolina e i suoi 9 grandi elettori, secondo le proiezioni dell’Associated Press.

02.05 - Sono giunte le proiezioni della CNN per altri 5 Stati: il Massachusetts (11 grandi elettori) assegnato a Biden, così come il Maryland (10), il Delaware (3) e il distretto di Colombia (3). Lo Stato dell’Oklahoma (7) viene invece assegnato a Donald Trump. Complessivamente, secondo le proiezioni della tv statunitense, Biden in questo momento ha dalla sua parte 30 grandi elettori, mentre Trump si ferma a 18.

IL PUNTO ALLE 02.00 - Continuano ad arrivare i primi parziali risultati negli Stati della costa est del Paese. Tra questi quattro Swing States particolarmente decisivi per il risultato finale. Innanzitutto la Florida, dove il testa a testa è molto acceso. In questo momento Biden è avanti con il 49,7% dei voti, contro il 49.4 di Trump. In Ohio (vinto dal Tycoon nel 2016) Biden è avanti con il 64.4%. In Virginia (Stato vinto dalla Clinton quattro anni fa) Trump è avanti con il 56.3% dei voti favorevoli contro il 42% di Biden. Infine, in Georgia, come quattro anni fa, per il momento si conferma Trump in testa con il 51%. In questo momento le proiezioni della CNN danno per certo il risultato in due Stati: l’Indiana (11 grandi elettori) senza sorprese va a Trump, mentre il Vermont (3 grandi elettori), anche qui senza sorprese, va a Biden. Nel voto complessivo nazionale, quando sono stati contati poco più di 13 milioni di schede, Trump è in leggero vantaggio con il 50.2% dei voti favorevoli.

Alle 02.00 so sono chiusi i seggi in diversi Stati: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee e distretto di Columbia. Alla 01.30 si sono chiusi i seggi in North Carolina, Ohio e West Virginia.

01.44 - Joe Biden è in vantaggio di misura in Ohio (18 grandi elettori), Stato vinto da Trump nel 2016.

01.37 - Donald Trump vince in West Virginia, secondo le proiezioni dell’Associated Press e di Fox. Il West Virginia ha 5 grandi elettori.

01.29 - Quando in Florida sono stati scrutinati il 35% dei voti, Joe Biden è avanti con il 50,7% contro il 48,4% di Donald Trump. Lo riporta la Cnn. La Florida è uno degli Stati in cui lo scrutinio dei voti anticipati, tra cui quelli per posta, è iniziato prima dell’Election Day.

01.21 - In Georgia (swing state), Stato vinto da Trump nel 2016 con il 50,4% dei voti e che conta 16 grandi elettori, in questo momento si trova saldamente in testa Biden con il 61,8%. La CNN, invece, dà il South Carolina a Trump (9 grandi elettori) con un notevole vantaggio circa del 65%.

01.14 - Stanno giungendo anche i primi risultati per uno Stato chiave per la corsa alla presidenza: la Florida. Il «colore» dello Stato continua a cambiare tra il blu di Biden e il rosso di Trump, preannunciando una battaglia all’ultimo voto. Al momento, quando sono state contate circa il 35% delle schede, Biden è avanti con il 51% dei voti favorevoli.

01.09 - Joe Biden ha vinto in Vermont, secondo le proiezioni dell’Associated Press. Il Vermont ha in palio 3 grandi elettori. Vittoria del democratico anche in Virginia, dove erano in palio 13 grandi elettori, secondo le proiezioni di Fox News.

IL PUNTO ALLA 01.00 – In questo esatto momento chiudono i seggi in sei Stati: Georgia, South Carolina, Virginia, Vermont, Indiana e Kentucky. In questi ultimi due, stanno pian piano giungendo i primi (parzialissimi) risultati. In Indiana (Stato tradizionalmente repubblicano e dove Trump vinse nel 2016 con il 56% di voti favorevoli), quando sono stati contati quasi 200.000 voti, senza sorprese il Tycoon è saldamente in testa con il 64%. Un po’ più sorprendenti primi parziali risultati in Kentucky (anch’esso vinto da Trump nel 2016 con il 62.5%): qui Biden al momento (sono stati contati circa il 12% dei voti) è molto vicino a Trump con il 49% dei voti favorevoli. Ora, però, gli occhi di tutti sono puntati su due Stati in particolare che potrebbero dare le prime «vere» indicazioni di quale direzione l’elezione sta prendendo: la Georgia e la Virginia. Intanto sono arrivate le prime proiezioni della CNN: Trump viene dato vincente (come detto senza sorprese) in Indiana. Negli altri Stati (Georgia, Virginia, Sud Carolina, Kentucky e Vermont) la corsa tra i due contendenti viene data «too early to call» dalle proiezioni della CNN.

00.21 - Anche i voti che giungono dal Kentucky mostrano una netta preferenza per il tycoon: Donald Trump è in vantaggio con l’81,7% rispetto al candidato democratico che riceve appena il 17,3% dei voti.

00.17 - La CNN ha fornito le prime proiezioni per l’Indiana (dove i grandi elettori sono 11), Stato tradizionalmente repubblicano. Senza sorprese, Donald Trump è in netto vantaggio con il 68,3% dei voti contro il 29,7% di Joe Biden. Nel 2016 in questo Stato Trump ottenne il 56,2% dei voti. Il tycoon twitta: «Stiamo andando alla grande in tutto il Paese!»

00.13 - La Casa Bianca si aspetta alcuni ritardi nei risultati, soprattutto nello stato chiave della Pennsylvania: lo ha detto Alyssa Farah, una portavoce del presidente.

23.53 - Si va verso un’affluenza alle urne da record negli Stati Uniti, la più alta da oltre un secolo. Secondo lo US Electoral Project dell’Università della Florida, oltre 101 milioni di americani hanno votato già prima dell’Election Day, di cui oltre 65 milioni per posta.

23.50 - La CNN pubblica alcuni exit poll generici che misurano la composizione dell’elettorato e le sue priorità. Stando al sondaggio, sembra che per il 34% degli intervistati sia l’economia il tema più importante (tema su cui Donald Trump in campagna elettorale, e nello stesso tweet di questa sera, ha insistito fortemente). Il coronavirus è solo al terzo posto (18%), dietro alle ingiustizie razziali (21%).

23.05 - I risultati elettorali del North Carolina, uno degli swing State cruciali, saranno ritardati di almeno un’ora perché alcuni seggi hanno aperto in ritardo per problemi tecnici. Lo ha deciso il North Carolina State Board of Elections. I risultati erano attesi intorno all’1.30 ora svizzera.

22.40 - «Chi siamo. Ciò che rappresentiamo. Chi vogliamo essere. È tutto in gioco e tu hai il potere di determinare il risultato». Lo twitta Joe Biden, invitando i suoi sostenitori ad andare a votare.

22.05 - Due war room nel complesso della Casa Bianca per Donald Trump. Secondo le indiscrezioni del New York Times, il presidente ha allestito una war room nell’Eisenhower Executive Office Building, adiacente alla Casa Bianca. Un’altra war room è stata allestita proprio nell’edificio della Casa Bianca. Le due aree allestite dalla campagna elettorale del presidente a 1600 Pennsylvania Avenue tornano ad alimentare le polemiche sull’uso da parte dell’amministrazione Trump di strutture governative per motivi politici.

22.04 - «Andate a votare! Sotto la mia amministrazione la nostra economia è cresciuta alla velocità maggiore di sempre al 33,1%. E il prossimo anno sarà il migliore nella storia americana». Lo twitta Donald Trump a seggi aperti in tutti gli Stati Uniti.

22.03 - Kamala Harris invita la sua California a votare. «12 milioni di californiani hanno votato prima dell’Election Day. Milioni si stanno recando a votare oggi. Non fermatevi, manteniamo questo ritmo storico di affluenza», twitta la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden. Harris è stata procuratore generale della California, per la quale è al momento senatrice.

©CdT.ch - Riproduzione riservata