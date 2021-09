La vittoria di Gavin Newsom in California rappresenta una boccata d’ossigeno per i liberal, riusciti così a dimostrare di poter fare muro e bloccare l’avanzata dei repubblicani nonostante le divisioni interne al partito. Per i conservatori invece la sconfitta brucia perché va a infrangere il sogno di aprire una crepa nella roccaforte democratica della California.

Nel chiedere il blocco della legge sull’aborto in Texas, il Dipartimento di Giustizia ha ribadito che la norma «impedisce alle donne la possibilità di esercitare i loro diritti costituzionali» e quindi è in violazione della costituzione e non può essere applicata. La mozione di emergenza dell’amministrazione Biden segue la decisione della Corte Suprema di non sospendere la legge fortemente voluta dal governatore repubblicano del Texas Greg Abbott senza però entrare nel merito della sua costituzionalità. Per il Dipartimento di Giustizia invece i diritti costituzionali delle donne sono al centro dell’azione legale avviata contro il Texas che, se non fermato, si teme possa diventare un esempio da seguire in altri stati repubblicani. E soprattutto mettere in pericolo la storica sentenza ‘Roe contro Wade’ che nel 1973 legalizzò l’aborto in America e che sembra già vacillare sotto lo sguardo di una Corte Suprema di matrice trumpiana.