«Cento anni fa la fiorente comunità afroamericana di Greenwood a Tulsa fu spietatamente attaccata da una folla di suprematisti bianchi e almeno 300 afroamericani furono uccisi a sangue freddo mentre 10.000 restarono senza casa. Un secolo dopo, la paura e il dolore della devastazione si sentono ancora»: Joe Biden è volato in Oklahoma per il centesimo anniversario del massacro di Tulsa, primo presidente in carica a visitare la città per commemorare una delle pagine più buie della storia americana. E il primo a incontrare privatamente gli unici tre sopravvissuti di quella tragedia ancora in vita: Viola Fletcher, Hughes Van Ellis e Lessie Benningfield Randle.

Un’occasione per spingere su alcuni temi chiave della sua agenda: l’equità razziale e la giustizia per la comunità afroamericana in un Paese che stenta a fare i conti con il proprio passato razzista e dove sono ancora vive le ferite dell’uccisione di George Floyd e di altri afroamericani ad opera della polizia.

Biden ha voluto rendere omaggio alle vittime di quei due giorni, il 31 maggio e il primo giugno del 1921, quando una massa di suprematisti bianchi trucidò centinaia di afroamericani e rase al suolo 35 isolati di Greenwood, un quartiere così florido da essere ribattezzato «Black Wall Street», impedendone poi la ricostruzione con leggi e politiche capestro.

A scatenarla fu l’arresto di un giovane afroamericano accusato di aver assaltato una 17.enne, anche se poi il caso fu archiviato. Una strage rimasta impunita e i cui effetti si riverberano sino ad oggi, con le polemiche sui mancati risarcimenti ai discendenti delle vittime, la riesumazione dei corpi legati presumibilmente al massacro nel cimitero di Oaklawn, le allerte per i timori di contromanifestazioni suprematiste.

Ma il presidente ha deciso di andare oltre il ricordo e il riconoscimento delle responsabilità del governo federale, usando la ricorrenza per invitare il Paese a riflettere sul «razzismo sistemico». E per annunciare una serie di misure concrete a favore della comunità afroamericana allo scopo di ridurre il gap di benessere con i bianchi.

Un divario che le nude cifre misurano così: nel 2019 la ricchezza media di una famiglia bianca negli Stati Uniti ammontava a 189 mila dollari, per una afroamericana era di 24 mila dollari, secondo il Center for American Progress. Il rapporto oggi è di 13 centesimi per ogni dollaro detenuto da una famiglia bianca. Un gap aumentato durante la pandemia, che ha colpito maggiormente le minoranze.

Tre i piani di azione principale. Il primo è quello di usare i poteri di spesa federale per aumentare del 50% i contratti con le piccole imprese detenute dalle minoranze, una mossa che secondo la Casa Bianca si tradurrà in ulteriori 100 miliardi di dollari in cinque anni.

Il secondo è investire 10 miliardi del piano infrastrutture per rivitalizzare le comunità meno servite e sviluppate, come la stessa Greenwood. Il terzo è uno sforzo tra agenzie governative per superare le discriminazioni razziali nelle politiche abitative e una serie di sgravi fiscali per incentivare lo sviluppo di case per persone a basso reddito.

Un pacchetto complessivamente ben accolto ma non promosso a pieni voti: Derrick Johnson, presidente dell’NAACP, uno dei maggiori gruppi americani per i diritti civili, ha denunciato la mancata cancellazione del debito studentesco, «che colpisce in modo sproporzionato gli afroamericani e che deve essere affrontata se si vuole ridurre davvero il gap di ricchezza».

Durante la sua campagna Biden si era detto a favore della cancellazione parziale, sino a 10 mila dollari, del debito che gli studenti contraggono per l’università, ma l’ipotesi è ancora allo studio.

