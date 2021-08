Non ha trattenuto le lacrime il presidente statunitense nel discorso tenuto nella notte in diretta davanti alla nazione. «È un giorno duro», ha affermato. «I militari morti a Kabul sono eroi impegnati in una missione pericolosa ma altruistica». Il leader statunitense si è poi assunto il peso di quanto successo nella fase finale del ritiro statunitense dall’Afghanistan: «Fondamentalmente porto la responsabilità di tutto quanto è accaduto».

Il presidente ha confermato che l’attentato è stato compiuto dall’ISIS-K e a questi ha lanciato un monito: «Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare. Gli Stati Uniti risponderanno con forza e precisione» in Afghanistan. «Non dimenticheremo, non perdoneremo, non ci lasceremo intimidire: i terroristi dell’ISIS non vinceranno», ha assicurato.