«È tempo di costruire una nuova America», ha detto oggi il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden, presentando il suo piano per la ripresa economica. Ha poi criticato il presidente statunitense Donald Trump.

«Questo non è il momento delle divisioni politiche, ma Donald Trump ha messo gli americani contro gli americani», afferma Biden, sottolineando come la crisi dovuta alla pandemia «può essere un’opportunità per affrontare e superare le ineguaglianze».

«Il mio piano creerà 5 milioni di buoni posti di lavoro», ha promesso Biden presentando l’agenda della sua campagna ‘Buy American’, tesa a rilanciare l’economia Usa colpita dalla pandemia a partire da 700 miliardi di dollari da destinare agli acquisti di prodotti ‘Made in Usa’ agli investimenti per ricerca e sviluppo nelle nuove tecnologie. Si tratta di un’agenda economica mirata soprattutto a riconquistare il voto della working class.

«Donald Trump non era pronto per affrontare la pandemia e ha semplicemente mollato sulla lotta al coronavirus. Così ora stiamo pagando anche un prezzo altissimo sul fronte dell’economia», ha detto Biden, accusando il presidente di «essersi concentrato solo sui mercati finanziari e non sui lavoratori e sulle famiglie».

«Invece noi dobbiamo premiare il lavoro almeno come abbiamo premiato la ricchezza», ha proseguito il candidato democratico alla Casa Bianca: «Dobbiamo finalmente sostenere le piccole e medie imprese e far pagare il giusto alle grandi imprese. Sono finiti i giorni in cui Amazon non paga le giuste tasse».

