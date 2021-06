Al 21 giugno gli americani parzialmente immunizzati sono il 65% e con gli attuali ritmi di circa 850 mila iniezioni quotidiane non basteranno le restanti due settimane. Il target è già stato raggiunto per gli americani dai 30 anni in su e con ogni probabilità lo sarà anche per quelli tra i 27 e i 30 anni. «Ma per quelli tra i 18 e i 26 anni abbiamo ancora da lavorare», ha spiegato Zients, riferendosi alla fascia d’età più difficile da convincere. Per realizzare l’obiettivo tracciato dal presidente americano «ci vorranno alcune settimane in più», ha detto. Più tardi la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, ha fatto sapere che l’amministrazione Biden raddoppierà gli sforzi per aumentare l’accessibilità dei vaccini ai più giovani.