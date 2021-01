Joe Biden ha firmato il provvedimento per il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi. «Non c’è momento migliore di oggi per iniziare»: ha detto il nuovo presidente entrato per la prima volta nello Studio Ovale per firmare una serie di 17 decreti. Il primo è stato quello che impone l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale negli edifici e nei territori federali contro la pandemia. Tra gli altri, come detto, il rientro nell’accordo di Parigi sul clima, la revoca del divieto di ingresso negli USA ai cittadini di alcuni Paesi musulmani, lo stop all’oleodotto Keystone tra Canada e Usa, la fine della dichiarazione di emergenza per dirottare fondi per il muro col Messico. Donald Trump «mi ha scritto una lettera molto generosa», ha rivelato poi Biden.