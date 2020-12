«Ho parlato con Anthony Fauci oggi e gli ho chiesto di far parte della nostra squadra anti-Covid come capo consulente medico»: lo ha detto Joe Biden parlando con la Cnn del suo colloquio con il virologo alla guida dell’Istituto nazionale per le malattie infettive.

Il futuro presidente statunitense, parlando alla Cnn, ha affermato che il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio, chiederà a tutti gli americani di indossare la mascherina per almeno cento giorni: «Solo cento giorni, non per sempre. Cento giorni, e sono convinto che vedremo una significativa riduzione del contagio da Covid».

Biden ha poi affermato che si vaccinerà in pubblico appena Fauci dirà che il vaccino è sicuro. Il 78enne ha quindi lodato la simile iniziativa già annunciata dagli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton.

Ministero di giustizia indipendente

Biden si è detto preoccupato delle voci che parlano di una possibile grazia preventiva concessa dall’attuale presidente Usa Donald Trump ai suoi figli e al suo avvocato personale Rudy Giuliani. «Mi preoccupa come precedente e come immagine che diamo al mondo della nostra giustizia», ha detto intervistato dalla Cnn.

«Il mio Dipartimento della giustizia - ha aggiunto - agirà in maniera indipendente. Non dirò loro cosa devono o cosa non devono fare, chi devono perseguire e chi no. Questo non è il ruolo di un presidente».

