«La nostra priorità assoluta è portare tutti gli americani fuori da Kabul». Lo ha detto Joe Biden, intervenendo dalla Casa Bianca per aggiornare sulla tempesta Henri e, soprattutto, sull’Afghanistan. A tal proposito, il presidente degli Stati Uniti ha definito l’evacuazione in corso un’«operazione incredibile». Un’operazione che Biden tuttavia non ha esitato a definire «difficile e dolorosa». E ancora: «È un dato di fatto, sarebbe stato comunque così e ho il cuore spezzato per le immagini che arrivano da Kabul».