Joe Biden attacca l’amministrazione Trump: i suoi piani per la distribuzione dei vaccini «non stanno procedendo come dovrebbero». E l’obiettivo di 20 milioni di americani vaccinati entro la fine dell’anno è lontano e quasi certamente non sarà centrato. L’attacco del presidente-eletto arriva mentre la cosiddetta variante inglese del Covid è stata rintracciata anche negli Stati Uniti, con il primo caso in Colorado.

Nel criticare l’amministrazione Biden illustra il suo piano sui vaccini. Il presidente-eletto intende ricorrere al Defense Production Act per accelerare la produzione di vaccini contro il Covid. La legge risale alla guerra in Corea e consente al presidente di rafforzare la produzione delle aziende private per beni strategici. Una volta rafforzata la produzione l’obiettivo è accelerare la distribuzione per centrare i 100 milioni di dosi nei primi 100 giorni di Biden alla Casa Bianca. Si tratta di uno sforzo enorme che il presidente-eletto ritiene però di poter fare per assicurare «un ritorno alla normalità il prossimo anno».