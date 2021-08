Dal canto suo, un interprete afghano si è espresso in questi drammatici termini in un messaggio audio ricevuto dall’avvocata per i diritti umani, Kimberley Motley, e trasmesso dalla CNN: «Perché i soldati americani ci stanno dimenticando dopo tutto quello che abbiamo fatto, dopo tutti i sacrifici? Perché ci lasciano qui? Non voglio essere ucciso dai talebani. Ci taglieranno la testa se ci trovano. Aiutateci per favore». L’emittente spiega che Abdul, il cui nome non viene riferito per intero per motivi di sicurezza, ha lavorato per 5 anni come interprete per le forze USA in Afghanistan.