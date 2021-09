«Dobbiamo agire sul clima: siamo determinati a combattere il cambiamento climatico», ha aggiunto Biden mettendo in evidenza come il cambiamento climatico è una «minaccia esistenziale. Dobbiamo ascoltare gli esperti quando ci dicono che è una situazione da codice rosso».

Il cambiamento climatico mette il «paese e il mondo in pericolo. Non è una iperbole, è la verità», ha affermato Biden sottolineando come gli esperti ci «mettono in guardia da anni» sui rischi del clima che ora «stiamo vedendo» di persona.