Incalzato dai repubblicani e dall’ex presidente Donald Trump che elogia il leader del Cremlino Vladimir Putin come un «genio» che lo ha beffato, l’inquilino della Casa Bianca Joe Biden cala l’asso annunciando nuove sanzioni contro il Nord Stream 2 e i dirigenti della società che l’ha costruito.

«È un altro pezzo della nostra tranche iniziale di sanzioni in risposta alle azioni russe in Ucraina», ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, sottolineando che con il suo operato il suo omologo russo «ha fornito al mondo un incentivo enorme ad allontanarsi dal gas e da altre forme di energia russe».

Una mossa che rischia di seppellire definitivamente la pipeline da 11 miliardi di dollari (circa 10 miliardi di franchi al cambio attuale) che collega direttamente la Russia alla Germania, dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz (ringraziato per la sua «stretta partnership») ne ha bloccato la certificazione, infliggendo un colpo forse inaspettato alle ambizioni espansionistiche di Putin in Europa sul fronte dell’energia. «Ora Nord Stream 2 è solo un pezzo di ferro nel fondo del mare», l’ha liquidato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price.

Biden ha messo in guardia inoltre che non esiterà «a prendere ulteriori misure se la Russia continuasse ad aumentare la tensione», come temono i servizi segreti degli Stati Uniti, che hanno avvisato Kiev di una possibile invasione russa su larga scala nel giro di 48 ore. «Tutte le opzioni restano sul tavolo», ha ribadito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.

Questo significa poter colpire altre grosse banche (come Sberbank e Vtb), escludere la Russia dal circuito Swift delle transazioni internazionali, limitare l’export di materiale tecnologico, sanzioni ai luogotenenti di Putin e - non è escluso - anche allo zar. Dopo aver decretato il bando di ogni attività commerciale e finanziaria col Donbass, martedì Biden aveva illustrato una prima tranche di sanzioni, contro due banche (Veb e Promsvyazbank), il debito sovrano, e cinque esponenti dell’élite russa, tra cui il potente capo dei servizi segreti dell’FSB Aleksandr Bortnikov, suo figlio Denis (vicepresidente della Vtb), l’ex premier ed ora vicecapo dello staff presidenziale Sergei Kiriyenko, suo figlio Vladimir (amministratore delegato della piattaforma social VKontake), Piotr Fradkov, CEO di Promsvyazbank. Ora nel mirino ci sono altri dirigenti e oligarchi intimi di Putin, che potrebbero mettere pressione sullo zar. Nel frattempo Biden ha mandato altre truppe e mezzi degli Stati Uniti nel Baltico e promesso assistenza militare a Kiev.

Una strategia paziente e graduale promossa dai media liberal, in particolare il New York Times, che però ricorda come «l’America e la Nato non sono stati spettatori innocenti» della crisi a causa del controverso allargamento della NATO a est. Ma la linea non è sufficientemente dura per i repubblicani, divisi tuttavia al loro interno tra i falchi che premono per le sanzioni «tutte e subito», come il senatore Lindsey Graham, ed altri esponenti isolazionisti dell’America First, secondo cui gli Stati Uniti non dovrebbero farsi coinvolgere.

In mezzo Donald Trump: «Putin è un genio, bisogna dire che ci sa proprio fare... Non solo sta ottenendo ciò che ha sempre voluto, ma sta diventando, a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio e del gas, sempre più ricco. E sapete qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta», ha commentato in uno show televisivo conservatore. «Conosco molto bene Vladimir Putin e con me alla Casa Bianca non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora», ha giurato. Ma più di qualcuno, anche in Europa, si chieda cosa sarebbe successo davvero con lui al potere dato il suo flirt con lo zar e la sua ostilità verso la NATO.

