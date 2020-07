Joe Biden in vantaggio su Donald Trump. L’ex vice presidente candidato per i democratici ha il 52% delle preferenze contro il 37% del tycoon. E’ quanto emerge da un sondaggio della Quinnipiac University, secondo il quale il 62% degli interpellati non approva la modalità con cui Trump sta gestendo l’emergenza coronavirus. Il 61% boccia anche la gestione dell’amministrazione sulla riapertura delle scuole.