«Non c’è alcuna ragione per cui l’aliquota fiscale più alta non debba essere il 39,6%, com’era all’inizio dell’amministrazione Bush. Non c’è motivo per cui 91 delle 500 società più ricche della classifica di Fortune debbano pagare zero tasse»: lo ha detto Joe Biden in una intervista al New York Times, confermando la sua intenzione di aumentare le tasse ai più ricchi. Un modo anche, spiega, per compensare i nuovi aiuti COVID che intende varare: a suo avviso un pacchetto generoso di stimoli genererà una crescita economica senza danni fiscali a lungo termine se in futuro «ciascuno pagherà la sua giusta quota».

«Non entrerò in alcun nuovo accordo commerciale con nessuno finché non avremo fatto importanti investimenti qui in casa e nei nostri lavoratori», ha poi detto Biden al New York Times. «Voglio assicurarmi che combatteremo come dannati investendo prima in America», ha spiegato usando l’espressione «America first» cara a Trump, che in qualche modo condivide sul piano economico , ma non politico. Tra i settori in cui il governo deve investire in larga scala, il presidente eletto evoca l’energia, la biotecnologia, i materiali all’avanguardia e l’intelligenza artificiale.