«Le democrazie stanno sperimentando un declino nell’ultimo decennio, compresi gli USA. La sfida del nostro tempo è preservare la democrazia», il che «non accade per caso» e «non è una dichiarazione ma un atto». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intervenendo al primo summit (virtuale) per la democrazia cui ha invitato oltre 100 paesi.

«Dobbiamo agire contro gli autoritarismi e per la protezione dei diritti umani. Restare fermi non è un’opzione», ha sottolineato Biden, aggiungendo che è anche necessario «combattere la corruzione e difendere la libertà dei media».

Il presidente americano ha quindi annunciato la creazione di «un’iniziativa presidenziale per il rilancio della democrazia»: il piano prevede di mettere a disposizione sino a 424,4 milioni di dollari a livello globale per lavorare su cinque aree cruciali per la trasparenza e la responsabilità di chi governa: supportare i media liberi e indipendenti, combattere la corruzione, sostenere i riformatori democratici, sviluppare la tecnologia per la democrazia, difendere le elezioni giuste e libere e i processi politici.