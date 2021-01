I dettagli del nuovo programma di stimoli targato Biden arrivano a cinque giorni dal giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti, cerimonia blindata che nella capitale Washington vede già schierati migliaia di soldati della Guardia Nazionale per paura che possano ripetersi atti sovversivi come quelli che hanno portato all’assalto al palazzo del Congresso. Un timore quello di manifestazioni violente che riguarda però tutto il Paese, con l’Fbi che ha rilanciato l’allarme per il rischio di proteste armate in tutti e 50 gli Stati Usa. Mentre dalle carte degli inquirenti emerge sempre più come i fatti di Capitol Hill avrebbero potuto avere un epilogo ancor più tragico, con alcuni dei rivoltosi pronti a «catturare ed assassinare» membri e funzionari del Congresso.

«Bisogna agire subito, non si può più aspettare perché in gioco c’è il futuro del Paese», esorta Biden, il cui messaggio appare chiaro: il piano messo a punto ha la priorità su ogni altra cosa, compreso il probabile processo per impeachment contro Donald Trump. Il timore del neo presidente è che l’azione contro il predecessore possa tramutarsi in Congresso in un rallentamento dei tempi e in una fonte di distrazione a discapito della sua agenda dei primi 100 giorni. Un’agenda ricca in cui compare non solo il piano anti-Covid, ma anche il ritorno degli Usa nell’accordo di Parigi sul clima e in quello sul nucleare dell’Iran, ridotti a carta straccia da The Donald. Sul piatto ci sono anche la riforma della polizia, l’estensione della riforma sanitaria dell’Obamacare e l’eliminazione del bando di ingresso negli Usa per i cittadini di alcuni Paesi a maggioranza musulmana.