«Sanzioni alla Cina una mossa improduttiva e cinica « La decisione della Cina di sanzionare 28 ex funzionari dell’amministrazione Trump, tra cui il segretario di Stato Mike Pompeo, è «improduttiva e cinica». In una nota, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden, Emily Horne, ha condannato la mossa, osservando che «l’imposizione di queste sanzioni nel giorno dell’inaugurazione è apparentemente un tentativo di giocare alle divisioni partigiane. Gli americani di entrambe le parti dovrebbero criticare questa azione improduttiva e cinica». Biden «vuole lavorare coi leader di entrambe le parti per posizionare» gli Usa nel confronto con la Cina.

Joe Biden ha firmato il provvedimento per il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi. «Non c’è momento migliore di oggi per iniziare»: ha detto il nuovo presidente entrato per la prima volta nello Studio Ovale per firmare una serie di 17 decreti. Il primo è stato quello che impone l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale negli edifici e nei territori federali contro la pandemia. Tra gli altri, come detto, il rientro nell’accordo di Parigi sul clima, la revoca del divieto di ingresso negli USA ai cittadini di alcuni Paesi musulmani, lo stop all’oleodotto Keystone tra Canada e Usa, la fine della dichiarazione di emergenza per dirottare fondi per il muro col Messico. Donald Trump «mi ha scritto una lettera molto generosa», ha rivelato poi Biden.