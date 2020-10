(Aggiornato alle 7.15) Ultima chance in Tennesse. Nel secondo dibattito presidenziale prima delle elezioni del 3 novembre, Donald Trump ha capito di dover cogliere l’occasione per imprimere una virata ai sondaggi che lo danno per perdente, smorzando i toni e addirittura, in un momento del dibattito, complimentatosi con la moderatrice, la giornalista di Nbc Kristen Welker. Comportamento insolito per il presidente come dimostrano la sua lunga storia di attacchi alla stampa e la recente controversia con la giornalista di CBS Lesley Stahl. Un confronto molto pacato quello tenutosi ieri sera (le 3 del mattino in Svizzera) ospitato alla Belmont University, in Nashville, ma che verso la fine si è acceso. Partito con una domanda sull’emergenza sanitaria in corso, nei 90 minuti di dibattito i candidati si sono affrontati su: sicurezza nazionale, economia e famiglie americane, razzismo, cambiamento climatico e leadership. Ecco alcuni momenti chiave.

Epidemia, Trump: ‘Non possiamo chiuderci in cantina come farebbe Joe’.

Il tema della gestione dell’emergenza sanitaria resta indigesto per Trump che resta sempre sulle sue posizioni, pur avendo affrontato lui stesso la Covid-19. Alla domanda su come intende affrontare il continuo e venturo propagarsi del virus il presidente ha assicurato che il virus «portato dalla Cina», sta andando via, ma una vera risposta su un piano non c’è stata. E dopo che Biden, alla stessa domanda, ha risposto che se eletto alla Casa Bianca, si assicurerà che tutti indossino una mascherina, implementerà i test e contribuirà allo sviluppo dei vaccini, rimarcando l’importanza di seguire la scienza, è seguita un’altra battuta di Trump: «Non possiamo chiuderci in cantina come farebbe Joe. Potrei chiudermi in una bella stanza della Casa Bianca e starci chiuso per un anno» ma «stiamo imparando a conviverci».

Tasse e finanziamenti, scambi di accuse

Dalle accuse a Biden di ricevere fondi dalla Russia al conto corrente di Trump in Cina, di certo non sono mancate le schermaglie. Trump ha affermato che «Joe ha ricevuto 3,5 milioni di dollari dalla Russia grazie a Putin», aggiungendo: «Penso che tu debba una spiegazione al popolo americano». Biden nel confutare l’accusa, ha colto l’occasione per ricordare quanto rivelato nei giorni scorsi dal New York Times: «Abbiamo saputo che questo presidente fa affari in Cina, ha un conto bancario segreto in Cina e sta parlando di me che prendo soldi? Non ho preso nemmeno un centesimo da un solo paese», ha detto il candidato democratico che ricordando la ritrosia del presidente nel rilasciare la propria dichiarazione dei redditi, lo ha incalzato: «Cosa nascondi? Perché non vuoi farlo?». Trump ha risposto come in altre occasioni, che non può rilasciare le sue dichiarazioni dei redditi perché sono sotto controllo da parte dell’IRS (Internal Revenue Service) e ha anche detto che ha pagato in tasse «milioni e milioni di dollari». Infine ha attaccato anche il figlio del contendente, Joseph R. Biden, che secondo Trump «non ha avuto un lavoro per tempo» fin a quando «Joe è stato eletto vicepresidente».

Corea del Nord “Obama ha lasciato un caos”

Se da una parte la domanda sulla sicurezza nazionale è stata alterata in un dibattito su tasse e finanziamenti, una parte è stata dedicata al tema. Trump ha dichiarato come Obama lo avesse avvertito del pericolo incombente proveniente dalla Corea del Nord, un pericolo per la sicurezza nazionale. Obama ha lasciato «un casino» secondo il presidente in carica che invece avrebbe avuto il merito di disinnescare una potenziale guerra. Biden ha accusato Trump di aver 'legittimato' un 'delinquente' nel momento in cui ha creato una relazione con Kim Jong Un, leader nordcoreano.

Immigrazione e razzismo, Trump si infiamma

Nel 2016 l’immigrazione era stata al centro della campagna elettorale, non questa volta ma una domanda della Walker ha rilanciato la discussione sul tavolo. La giornalista ha chiesto al presidente in carica se la sua amministrazione avesse un piano per trovare i genitori degli oltre 500 bambini separati dai genitori al confine con il Messico. Trump ha risposto: «Sì, ci stiamo impegnando molto» aggiungendo le difficoltà riscontrate perché questi bambini vengono portati negli Usa da «persone molto cattive». Se Trump si è limitato a un vago e non specifico piano per riunire genitori e figli, il candidato democratico ha risposto che se eletto "entro 100 giorni, invierò al Congresso degli Stati Uniti un percorso per la cittadinanza per oltre 11 milioni di persone senza documenti”. Ha inoltre aggiunto che aiuterà i ‘Dreamers’ a «rimanere in questo paese e intraprendere un percorso verso la cittadinanza».

Piccola sbavatura di Trump quando è stato introdotto il tema del razzismo e in particolare del movimento che la scorsa primavera ha infiammato molte città americane ‘Black Lives Matter’, il presidente ha affermato: «Nessuno è meno razzista di me in questa stanza», non considerando che Kristen Welker è afroamericana.

Il secondo e ultimo dibattito tra i due candidati presidenti Usa si è concluso infine con una dichiarazione sul cambiamento climatico, con le solite asserzioni di Trump che «ama l’ambiente» ma vuole «preservare il lavoro», e Biden che promette una transazione energetica e che per questo porrà fine ai sussidi federali destinati alle aziende petrolifere. «Questa è una grande dichiarazione!» ha dichiarato Trump, mettendo nei fatti in dubbio che Biden potrà rispondere alle esigenze occupazionali degli stati che si sostengono con l’estrazione petrolifera, come Texas, Pennsylvania e Oklahoma.

©CdT.ch - Riproduzione riservata