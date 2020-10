Dopo l’annuncio della positività al virus da parte del presidente americano Donald Trump e della moglie Melania, il suo avversario in campagna elettorale, il democratico Joe Biden, ha invece annunciato di essere risultato negativo al test per il coronavirus. «Sono felice di comunicare che Jill e io siamo risultati negativi alla COVID. Grazie a ognuno per i vostri messaggi di supporto. Spero che questo serva a ricordare di mettersi le mascherine , mantenere la distanza sociale e lavarsi regolarmente le mani».