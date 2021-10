Un risarcimento di 450 mila dollari a testa per i migranti separati al confine tra USA e Messico durante la presidenza Trump: è quanto intende offrire l’amministrazione Biden, secondo fonti del Wall Street Journal, mentre diverse agenzie lavorano per risolvere le cause presentate per conto di genitori e figli per le durevoli conseguenze psicologiche della separazione. Il conto finale complessivo potrebbe ammontare ad un miliardo o di più.