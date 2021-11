Joe Biden ha invitato dalla Casa Bianca gli americani a vaccinarsi o a fare il booster anche per far fronte alla nuova variante Omicron che, ha detto, «prima o poi arriverà anche negli USA». Il presidente ha espresso il suo plauso per la «trasparenza» con cui il Sudafrica ha reso nota subito la variante, consentendo nuove restrizioni ai viaggi che «ci danno tempo per ulteriori azioni». Secondo Biden, la nuova variante Omicron è motivo di preoccupazione ma non di panico: «Sconfiggeremo questa nuova variante», ha promesso, ricordando che l’amministrazione è già al lavoro con alcune case farmaceutiche. Il presidente ha inoltre detto che ci vorranno alcune settimane prima di sapere quanto fortemente i vaccini proteggono dalla nuova variante. Biden esclude per ora altre misure restrittive dopo quelle già prese per la variante Omicron. «Non credo saranno necessari shutdown o lockdown se la gente si vaccina e indossa la mascherina», ha detto dalla Casa Bianca. Il presidente non ha voluto anticipare eventuali ampliamenti delle restrizioni sui viaggi.