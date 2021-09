Per Pechino si tratta di un «club esclusivo» che non andrà da nessuna parte, non in linea con i tempi e destinato miseramente a fallire. Ma se quelle del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian suonano quasi come affermazioni irrisorie, in realtà nascondono una certa preoccupazione da parte della Cina, che vede a sua volta minacciate la sua influenza e le sue mire nella regione Asia-Pacifico. Di qui l’avvertimento, già presente tra le righe del discorso di Xi Jinping all’Assemblea generale dell’Onu: il Quad altro non è che un costrutto insensato e in stile Guerra Fredda, strettamente legato all’accordo Aukus che avrà solo il risultato di intensificare la corsa agli armamenti nella regione.