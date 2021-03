Joe Biden si appresta ad annunciare il nuovo obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccini anti-COVID somministrate negli USA nei primi suoi cento giorni alla Casa Bianca. Il precedente obiettivo fissato dalla Casa Bianca era di 100 milioni di dosi somministrate nei primi 100 giorni dell’amministrazione Biden, ma tale target è stato già raggiunto in 59 giorni. Attualmente sono in media da due a tre milioni le dosi di vaccino anti-COVID somministrate negli Usa quotidianamente. Il governo federale statunitense ha un accordo con la Johnson&Johnson per 200 milioni di dosi di vaccino monodose. Con Pfizer e Moderna l’intesa è per 600 milioni di dosi.