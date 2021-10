Joe Biden firmerà oggi il nuovo provvedimento che a causa della pandemia vietava l’ingresso in USA a gran parte dei cittadini non americani provenienti dall’Europa, come pure da Cina, India, Brasile e Sudafrica. Le restrizioni scadranno l’8 novembre.

Contemporaneamente il presidente imporrà dalla stessa data l’obbligo di essere pienamente vaccinati e testati (entro tre giorni dalla partenza). Previste esenzioni per i bambini sotto i 18 anni, per le persone con problemi medici o provenienti da Paesi dove i vaccini non sono ampiamente disponibili (se il tasso vaccinale è inferiore al 10% sarà ammesso chi viaggia per motivi urgenti, non turistici), ma a tutti verrà richiesta la prova di un test negativo. Spetterà alle compagnie aeree attuare le nuove procedure, a pena di sanzioni sino a 35 mila dollari per violazione.