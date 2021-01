Mancano quattro giorni all’Inauguration Day più blindato della storia americana e per motivi legati alla pandemia e alla sicurezza Joe Biden è costretto a stravolgere i puoi piani, a partire dal suo arrivo a Washington. Dovrà infatti rinunciare al viaggio in treno di 90 minuti per raggiungere la capitale federale dalla sua Wilmington, in Delaware. Un viaggio simbolico che era stato pensato per emulare i suoi 36 anni di pendolarismo, quando da senatore Biden ogni giorno raggiungeva Washington in treno.