Joe Biden va avanti nel completare il quadro della sua squadra di Governo e avrebbe riempito un’altra casella, quella di ministro dell’energia. La scelta, secondo le anticipazioni di alcuni media non ancora confermate, sarebbe caduta sull’ex governatrice ed ex procuratrice generale del Michigan Jennifer Granholm, 61 anni, di origini canadesi. Attualmente Granholm è commentatrice politica sulla Cnn.

L’ex capo dell’Epa come consigliera per il clima

Gina McCarthy, ex numero uno dell’Epa, l’agenzia federale per la protezione ambientale, sarà invece la consigliera della Casa Bianca per la lotta ai cambiamenti climatici. McCarthy dovrà coordinare le politiche interne sul clima, giocando un ruolo fondamentale nel raggiungimento di uno dei principali obiettivi promessi da Biden: mettere gli Usa sulla strada delle emissioni zero di carbonio prima del 2050.La sua figura differisce da quella di John Kerry che sarà la sua controparte internazionale impegnata nel promuovere a livello della comunità internazionale obiettivi sempre più ambiziosi.