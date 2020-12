Joe Biden si vaccinerà contro la COVID-19 la prossima settimana davanti alle telecamere. Non solo per la sua età a rischio (78 anni) ma anche per rafforzare la scarsa fiducia degli americani nel vaccino nonostante il primato mondiale negativo degli USA, che hanno superato i 17 milioni di casi e le 307 mila vittime, di cui 3.656 nelle ultime 24 ore: secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, solo il 61% si dice pronto a ricevere la dose, al di sotto di quel 70% ritenuto necessario dagli esperti per raggiungere l’immunità di gregge. A farsi vaccinare pubblicamente saranno anche gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton.