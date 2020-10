Emersa una serie di mail che potrebbe impensierire il candidato alla Casa Bianca. Il materiale ottenuto dal New York Post (NYP) rivelerebbe che il figlio di Joe Biden, Hunter, presentò al padre un alto dirigente di Burisma, la società energetica ucraina in cui lavorava, prima che l’allora vicepresidente degli USA facesse delle pressioni sui funzionari del governo di Kiev, pressioni volte al licenziamento di un procuratore che stava indagando sull’azienda.

«Caro Hunter, grazie per avermi invitato a DC e per avermi dato l’opportunità di incontrare tuo padre e di aver passato un po’ di tempo insieme. È un onore e un piacere», si legge nell’e-mail.

Un precedente messaggio del maggio 2014, sempre riportato dal NYP, mostra che Pozharskyi (dirigente numero tre di Burisma), chiede a Hunter consigli su come può usare la sua influenza per conto dell’azienda. La corrispondenza contraddirebbe l’affermazione del candidato democratico alla Casa Bianca di non aver mai parlato con suo figlio dei suoi affari all’estero, e fa parte dei dati recuperati da un computer portatile consegnato ad un centro riparazioni in Delaware, lo stato di Biden, nell’aprile 2019.