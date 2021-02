Gli Stati Uniti sono pronti a una forte concorrenza con la Cina ma non vogliono un conflitto: lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un’intervista in cui sostiene però che nel presidente cinese Xi Jinping «non c’è un briciolo di democrazia».

Biden, nell’intervista alla CBS che andrà in onda poco prima dell’inizio del Super Bowl e della quale sono state diffuse alcune anticipazioni, ha confermato di non aver ancora avuto alcun colloquio telefonico con il leader cinese, spiegando però come non ci sia nessuna ragione per non chiamarlo e ricordando come da vicepresidente spese molto più tempo con Xi di ogni altro leader: «Lo conosco molto bene, ho avuto con lui 24, 25 ore di incontri privati e ho viaggiato con lui per migliaia di chilometri», ricorda.

«È molto intelligente, ma è troppo duro. Non ha un briciolo di democrazia in lui, e non lo dico come una critica, è la realtà», aggiunge Biden che però sottolinea come non affronterà i problemi con la Cina come ha fatto il suo predecessore Donald Trump.

Quanto all’Iran, Biden ha affermato che gli Stati Uniti non toglieranno le sanzioni fino a che Teheran non rispetterà i suoi impegni.

Il presidente americano ha quindi ribadito che la sua amministrazione non è disposta a togliere le sanzioni imposte dalla Casa Bianca di Trump per convincere Teheran a tornare al tavolo delle trattative per rinnovare l’accordo sul programma nucleare iraniano. Una richiesta, quella di togliere le sanzioni, avanzata negli ultimi giorni dalla Repubblica islamica.

©CdT.ch - Riproduzione riservata