«Europa e Stati Uniti sono e saranno buoni amici e continueranno a collaborare per le sfide del 21.esimo secolo». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una conferenza stampa dopo un incontro bilaterale con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al G20 di Roma.

«Solo le democrazie possono trovare soluzioni valide» alle sfide globali, ha detto Biden. «Usa e Unione europea negli ultimi nove mesi si sono riuniti per affrontare sfide importanti, cercando le cose che ci uniscono, e abbiamo risolto» diverse questioni.

«Oggi gli Usa e l’Ue stanno inaugurando una nuova era di cooperazione transatlantica di cui beneficeranno tutti i nostri cittadini, sia ora che, io credo, in futuro», ha aggiunto il presidente americano. È un «passo avanti» che crea «pari opportunità nella nostra industria: è un’iniziativa chiave per l’agenda transatlantica», ha ribattuto la von der Leyen.

Da parte sua il vicepresidente della Commissione europea con delega al commercio Valdis Dombrovskis ha spiegato che «nei prossimi due anni lavoreremo ad un accordo globale per arrivare alla rimozione dei dazi sul prodotto». Accordo che, spiega, «riporterà il commercio transatlantico ai livelli precedenti all’imposizione dei dazi» da parte dell’amministrazione Trump.

L’intesa raggiunta ieri sera, a quanto si apprende, «ha piena compatibilità» con il quadro dell’Organizzazione mondiale per il commercio e dovrebbe mettere in campo lo stop ai dazi a oltre 3 milioni di tonnellate di acciaio esportate dall’Europa. Nel testo, inoltre, si prevede un impegno comune ad affrontare i problemi della sovraccapacità globale di acciaio e per incoraggiare la produzione di acciaio «a basso tenore di carbonio».